В Кировской области пропал молодой человек, нуждающегося в медицинской помощи

В последний раз его видели 17 апреля. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают молодого человека, пропавшего несколько дней назад. В последний раз Ивана Леушина видели 17 апреля в поселке Вахруши. С тех пор информации о его местонахождении нет. Известно, что он нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Ивану 28 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, у него черные волосы до плеч и зеленые глаза. На момент пропажи молодой человек был одет в черную куртку, спортивные штаны такого же цвета, серо-зеленые кеды, черную кепку с белой надписью.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 или 112.