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НовостиОбщество20 апреля 2023 11:44

22 апреля кировчан приглашают на всероссийский субботник

Горожан просят помочь в облагораживании общественных территорий
Артем ЗАМЯТИН
Кировчан призывают участвовать в субботниках.

Кировчан призывают участвовать в субботниках.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 апреля кировчанам предлагают поучаствовать во всероссийских субботниках. Подробнее рассказали в администрации города.

В нашем городе 1 апреля стартовали мероприятия по уборке и облагораживанию территорий. На сегодня в них приняли участие свыше тысячи кировчан. Благодаря активным гражданам, десятки участков приобрели ухоженный вид.

22 апреля с 09.00 начнутся всероссийские субботники. Участие в них может принять любой желающий.

Мероприятия пройдут практически на всех популярных общественных территориях областного центра. Весь необходимый инвентарь предоставят местные теруправления. С графиком можно ознакомится здесь.