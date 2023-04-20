22 апреля кировчан приглашают на всероссийский субботник

Кировчан призывают участвовать в субботниках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 апреля кировчанам предлагают поучаствовать во всероссийских субботниках. Подробнее рассказали в администрации города.

В нашем городе 1 апреля стартовали мероприятия по уборке и облагораживанию территорий. На сегодня в них приняли участие свыше тысячи кировчан. Благодаря активным гражданам, десятки участков приобрели ухоженный вид.

22 апреля с 09.00 начнутся всероссийские субботники. Участие в них может принять любой желающий.

Мероприятия пройдут практически на всех популярных общественных территориях областного центра. Весь необходимый инвентарь предоставят местные теруправления. С графиком можно ознакомится здесь.