8 мая для кировчан устроят экскурсию на «Троллейбусе Победы»

Экскурсия начнется от площади «Авитек». Фото: vk.com/kulturakirov

Кировчане смогут прокатиться на «Троллейбусе Победы». О проведении мероприятия сообщили в управлении культуры горадминистрации.

Акция состоится 8 мая. Для пассажиров проведут экскурсию, в ходе которой расскажут о героическом трудовом подвиге жителей города Кирова. После участников ждет выступление творческого коллектива «Кудыкины горы» ДК Россия.

Экскурсия стартует от площади «Авитек» в 10.00 и 12.00. Кировчанам необходимо предварительно записаться на участие по телефонам: 54-01-80 и 54-44-78 с 09.00 до 16.00 с понедельника по пятницу.