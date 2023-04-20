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НовостиОбщество20 апреля 2023 10:59

В Кировской области увеличатся темпы энергопотребления

По словам правительства, такие меры пойдут на пользу развитию промышленности
Артем ЗАМЯТИН
Развитие электроэнергетики положительно скажется на показателях промышленности, строительства и других отраслях.

Развитие электроэнергетики положительно скажется на показателях промышленности, строительства и других отраслях.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К 2028 году в Кировской области увеличат потребление электроэнергии до 7693 миллионов кВт/ч. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

В планах властей - развивать энергокомплекс области и реализовать ряд проектов. К примеру, в Белой Холунице реконструируют подстанцию. Подобные работы проведут в населенных пунктах Беляево, Красный Курсант, Мурыгино.

В правительстве пояснили, что развитие этой электроэнергетики положительно скажется на показателях промышленности, строительства и других отраслях. Также это поможет привлечь инвестиции и создать новые рабочие места.