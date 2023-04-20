В Кировской области увеличатся темпы энергопотребления

Развитие электроэнергетики положительно скажется на показателях промышленности, строительства и других отраслях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К 2028 году в Кировской области увеличат потребление электроэнергии до 7693 миллионов кВт/ч. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

В планах властей - развивать энергокомплекс области и реализовать ряд проектов. К примеру, в Белой Холунице реконструируют подстанцию. Подобные работы проведут в населенных пунктах Беляево, Красный Курсант, Мурыгино.

В правительстве пояснили, что развитие этой электроэнергетики положительно скажется на показателях промышленности, строительства и других отраслях. Также это поможет привлечь инвестиции и создать новые рабочие места.