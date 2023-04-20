20 апреля сотни кировчан оставят без воды

В двух районах Кирова не будет воды. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

20 апреля в двух районах Кирова отключат воду. Как сообщили в «Водоканале», такие меры связанны с проведением работ сторонних организаций. Параметры подачи изменятся на следующих участках:

Ленинский район, с 14.00 до 19.30:

- проспект Строителей в домах № 24, 26, 28, 30а, 32, 38, 38/1;

- улица Воровского в домах № 153, 155, 157;

- улица Московская в домах № 148/1, 148/2, 154, 152.

Нововятский район, с 08.30 до 15.00:

- улица Октябрьская в домах № 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29а, 31, частный сектор в домах с 32 по 44;

- улица Ленина в домах № 13, 15, 17;

- улица Кирова все дома со 2 по 23;

- улица Коммунистическая в домах № 31, 32.

Место подвоза воды можно узнать на официальном портале «Водоканала».