В Кирове 56-летний мужчина украл электропилу из ломбарда

Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: 43.rosguard.gov.ru

В Кирове мужчина попытался украсть из ломбарда электропилу. Подробности рассказали в областном управлении Росгвардии.

Инцидент произошел на днях в ломбарде на улице Труда. Сигнал «тревога» поступил из него около пяти вечера. На вызов прибыл экипаж Росгвардии, которого дожидался работник заведения. По его словам, во время просмотра записей с камер наблюдения он увидел, как некто похитил из ломбарда электропилу и скрылся.

Уточнив приметы злоумышленника, правоохранители начали поиски. Похожий по описанию мужчина попался им на улице Розы Люксембург. Он признался росгвардейцам, что уже успел сдать украденный инструмент в другой ломбард. Для дальнейшего разбирательства 56-летнего вора передали полиции.