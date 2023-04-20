В Кировской области мужчина не хотел платить алименты и отправился в колонию

Суд вынес приговор: лишение свободы на год и месяц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Советске местного жителя во второй раз отправили в тюрьму за повторное уклонение от уплаты алиментов. Об этом сообщает областная прокуратура.

У 34-летнего ранее судимого мужчины есть несовершеннолетняя дочь. Суд обязал его выплачивать алименты на содержание ребенка, однако тот не спешит выполнять свои обязанности. С апреля по август 2022 года он не платил ни копейки, отчего образовалась задолженность в размере более 50 тысяч рублей. При этом ранее он уже привлекался к ответственности за неуплату алиментов - как административной, так и уголовной.

Суд постановил: назначить должнику наказание в виде лишения свободы на год и месяц. Отбывать его мужчина будет в колонии-поселении.