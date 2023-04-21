В Кирове продолжается выдача путевок в детские сады

Путевки в детсад выдаются по предварительному оповещению. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кирове продолжается выдача направлений в детские сады. Подробности сообщили в горадминистрации.

Кампания началась с 23 марта. Путевки выдают представители комиссии по комплектованию по предварительному телефонному оповещению и смс-информированию. Отметим, что с 24 по 28 апреля их смогут получить родители детей, появившихся на свет в период с 1 января по 31 августа 2020 года, имеющие первоочередное и преимущественное право при поступлении ребенка в дошкольное учреждение.

Кировчанам напоминают: с графиком выдачи направлений можно ознакомиться на этом сайте либо по телефонам: 38-58-83, 35-44-65, 38-67-95, 35-83-06.

Ранее мы также сообщали, что некоторые дети смогут попасть в частные садики по цене муниципальных.