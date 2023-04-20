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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 11:19

В Верхнекамском районе пожар унес жизнь человека

Спасатели нашли тело мужчины на месте происшествия
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Фото: СУ СКР по Кировской области

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Верхнекамском районе мужчина погиб в пожаре. О происшествии сообщает областной Следственный комитет.

Несчастный случай произошел днем 19 апреля. Пожар вспыхнул в одном из жилых домов деревни Кочкино. На месте происшествия спасатели обнаружили тело 44-летнего мужчины. Предварительно, огонь разгорелся из-за неосторожности при курении в нетрезвом состоянии.

По факту смертельного пожара проводится проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее мы также сообщали, что в Котельниче в результате пожара умер 34-летний мужчина.