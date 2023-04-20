Житель Лузы может получить срок за незаконное хранение пороха

Полиция провела проверку в квартире мужчины и нашла у него три ружья и порох. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как рассказали в областном УМВД, лузские полицейские узнали, что один из жителей райцентра может хранить у себя дома оружие. В рамках проверки правоохранители осмотрели квартиру мужчины, нашли и изъяли три гладкоствольных охотничьих ружья и банку с сыпучим веществом, похожим на бездымный порох. При этом лицензии на приобретение, хранение, ношение оружия у него не было.

Сам житель Лузы пояснил, что и ружья, и порох ему достались от отца, умершего несколько лет назад. По закону такие вещи принято сдавать в полицию, однако он не стал этого делать.

Экспертиза показала, что в банках находится именно порох. Общий вес вещества составил около 150 граммов.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное хранение взрывчатых веществ».