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НовостиОбщество20 апреля 2023 7:56

В Кирове ряду транспортных средств на месяц запретят движение по автомобильным дорогам

Мэрия опубликовала соответствующее постановление
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Проезд по кировским дорогам запретят определенным категориям транспорта.

Проезд по кировским дорогам запретят определенным категориям транспорта.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Администрация Кирова установила временный запрет на движение по городским дорогам для определенных автомобилей. Постановление появилось на портале мэрии.

Так, ограничение вступает в силу с 24 апреля и действует на дорогах общего пользования местного значения муниципального образования «Город Киров». Запрет касается транспортных средств, чья осевая нагрузка превышает предельно допустимые значения:

- при одиночной оси - не более 6 тс;

- при двухосной тележке - не более 5 тс;

- при тележке с тремя и более осями - не более 4 тс.

Запрет будет действовать по 24 мая 2023 года. Он не распространяется на пассажирские автобусы, перевозку пищевых продуктов, животных, лекарств и других важных вещей, на перевозку дорожно-строительной техники и материалов и другое. Полный текст постановления можно прочитать здесь.