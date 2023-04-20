В Кирове ряду транспортных средств на месяц запретят движение по автомобильным дорогам

Проезд по кировским дорогам запретят определенным категориям транспорта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Администрация Кирова установила временный запрет на движение по городским дорогам для определенных автомобилей. Постановление появилось на портале мэрии.

Так, ограничение вступает в силу с 24 апреля и действует на дорогах общего пользования местного значения муниципального образования «Город Киров». Запрет касается транспортных средств, чья осевая нагрузка превышает предельно допустимые значения:

- при одиночной оси - не более 6 тс;

- при двухосной тележке - не более 5 тс;

- при тележке с тремя и более осями - не более 4 тс.

Запрет будет действовать по 24 мая 2023 года. Он не распространяется на пассажирские автобусы, перевозку пищевых продуктов, животных, лекарств и других важных вещей, на перевозку дорожно-строительной техники и материалов и другое. Полный текст постановления можно прочитать здесь.