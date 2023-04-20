В Кирове на Воровского сбили восьмилетнего ребенка

Авария произошла у дома №133. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове сбили восьмилетнего ребенка. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 19 апреля в 17 часов. У дома №133 по улице Воровского «Шевроле Авео» наехала на восьмилетнего мальчика. В результате происшествия ребенок получил травмы, насколько серьезные - неизвестно. В Госавтоинспекции отметили также, что за рулем иномарки находился 59-летний мужчина.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло семь ДТП. В них один человек погиб и пострадали шестеро.

Напомним, ранее мы также писали о том, что в центре Кирова водитель сбил школьника и уехал.