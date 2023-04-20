Кировчан призывают голосовать за территории для благоустройства в 2024 году

Такой сквер разбили на месте пустыря в Нововятске. Фото: правительство Кировской области

В Кировской области продолжается отбор территорий для благоустройства в 2024 году. Подробности рассказали в пресс-службе правительства региона.

В текущем году на голосование в основном выставили скверы, которые можно разбить на месте существующих ныне пустырей. Это, к примеру, участки у дома №16а на Октябрьском проспекте, у домов №24 и 26 по Московской, на перекрестке Ивана Попова и Щорса.

В списке территорий также учтены пешеходные зоны в районах области. Жители Слободского могут выбрать для благоустройства тротуары по улицам Железнодорожной, Красноармейской, Рождественской, Гоголя, Бабушкина или Советской. В Яранске на выбор представлены пешеходные зоны на улицах Кирова, Ленина, Пролетарской.

Проголосовать может любой желающий житель Кировской области старше 14 лет. Голосование проходит до 31 мая на этом портале. Всего в списке находятся 118 общественных пространств. Благоустройство проведут на 43 из них.