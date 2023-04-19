В Кировской области ищут пропавшую 17-летнюю девушку

Поиски ведут волонтеры и полиция. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области ищут пропавшую без вести девушку-подростка. В последний раз Анну Вылегжанину видели 15 апреля около 15.30 в городе Сосновка. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщает отряд по розыску несовершеннолетних «Первый». Анне 17 лет, на вид 16-17, рост 160-165 см, среднего телосложения, у нее длинные черные волосы и карие глаза. На момент пропажи девушка была одета в короткую бежевую куртку из эко-кожи, черные брюки и белые кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Анны, сообщите об этом по телефону 89531391473 (инфорг поиска Мария) либо 02 (102).