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НовостиОбщество19 апреля 2023 14:03

В Кирове на несколько часов перекроют участок улицы Труда

Это связано с проведением мусульманского праздника
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Движение ограничат на несколько часов.

Движение ограничат на несколько часов.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кирове 21 апреля ограничат движение по нескольким улицам города. Соответствующее постановление появилось на портале горадминистрации.

Ограничения связаны с празднованием мусульманами праздника Ураза-Байрам. Согласно документу, участок улицы Труда от Казанской до Ленина перекроют с 19.00 20 апреля до 09.30 21 апреля. На отрезке будут запрещены остановка, стоянка и движение транспортных средств.

Кроме того, администрация рекомендует региональному духовному управлению мусульман Кировской области оградить подъездные пути, ведущие к участку улицы Труда, с использованием большегрузного транспорта, бетонных ограждений и других.