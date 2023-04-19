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НовостиОбщество19 апреля 2023 13:31

В Кировской области появятся «Заслуженные экологи»

Первые обладатели звания станут известны в 2024 году
Артем ЗАМЯТИН
Заявки на получение звания необходимо подать до 1 февраля 2024 года.

Заявки на получение звания необходимо подать до 1 февраля 2024 года.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области утвердили порядок и условия присвоения звания «Заслуженный эколог». Соответствующее постановление за подписью губернатора Александра Соколова опубликовано на портале регионального правительства.

Звание может быть присвоено квалифицированным работникам природоохранных органов, научно-исследовательских, проектных, технологических организаций за заслуги в сохранении природных ресурсов. Документы будет рассматривать комиссия министерства охраны окружающей среды, заявки необходимо подать до 1 февраля 2024 года.

Имена тех, кто первыми получат новое звание, станут известны уже в следующем году.