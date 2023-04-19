Изымут остатки и сообщат в прокуратуру. В садиках и больницах нашли 2 тонны фальсификата

Вся партия через посредников попала в Кировскую область Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В конце марта эксперты отобрали пробу сладко-сливочного несоленого масла «Крестьянское м.д.ж. 72,5%» (с массовой долей жира 72,5% - ред.) в детском саду «Улыбка» города Слободского. Производитель - ООО «Уральский маслозавод» (Челябинская область).

Экспертиза показала, что в образце были растительные жиры. К тому же, масло не соответствовало требованиям по жирнокислотному составу. А значит, продукт был фальсифицирован, - отмечают в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Вся партия масла - 2 тонны - через посредников поступила в Кировскую область. Ее направили в розничные продуктовые магазины, столовые, а также в детские сады и больницу города Слободского.

Всех участников «цепочки» поставки предупредили о фальсификате. Если часть продукции еще не использована, то ее изымут. Данные также направлены в полицию и прокуратуру Кировской области.