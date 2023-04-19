Житель Кирово-Чепецка проведет за решеткой девять месяцев за покупку наркотиков

Суд приговорил чепчанина к девяти месяцам лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

39-летний чепчанин оказался на скамье подсудимых. Как рассказали в прокуратуре Кировской области, ему предъявлено обвинение по статье «Незаконное приобретение наркотических средств».

Установлено, что вечером 30 июня 2022 года мужчина приобрел запрещенное вещество весом 0,83 грамма, что считается значительным объемом. Наркотик чепчанин забрал из «тайника», которые неизвестные по предварительной договоренности с осужденным оборудовали в садоводческом товариществе «Родничок». Там полицейские и задержали мужчину.

Суд приговорил чепчанина к девяти месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

Отметим, что ранее мужчина был осужден за аналогичное преступление.