В Кировской области столкнулись КамАЗ и легковушка, есть погибшая

О других пострадавших в столкновении не сообщается. Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Сегодня, 19 апреля, в Арбажском районе Кировской области столкнулись два автомобиля. Сейчас движение по трассе частично ограничено.

Авария случилась в 13.30 часов на 261-м километре федеральной автодороги «Вятка». По предварительным данным, столкнулись КамАЗ (за рулем был 57-летний мужчина) и легковой «Шевроле Ланос» (за рулем была 52-летняя женщина). Женщина погибла. Информации о других пострадавших нет.

УГИБДД УМВД России по Кировской области начало проверку, устанавливаются причины и условия ДТП.

Ранее мы сообщали о ДТП, в котором пострадал 9-летний мальчик. Инспекторы ищут водителя, покинувшего место аварии.