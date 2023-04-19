Переехал пенсионера и скрылся. Какой приговор вынесли водителю «Шкоды»

Авария случилась на улице в Юрье. Фото: прокуратура Кировской области

Завершен судебный процесс над 36-летним жителем Кирова. Подробностями делится прокуратура Кировской области.

Установлено, что в ночь на 12 ноября 2022 года подсудимый ехал на «Шкоде Октавия» по улице Октябрьской в поселке Юрья. Он не убедился в безопасности маневра, съехал на обочину и, продолжая движение, совершил наезд на пешехода. Пенсионер при столкновении получил травмы, несовместимые с жизнью. К слову, водительских прав у мужчины за рулем «Шкоды» не было. А с места происшествия он скрылся сразу после столкновения.

Дело завели по пунктам «б», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места происшествия лицом, не имеющим права управления транспортными средствами). Суд приговорил водителя к 4 годам колонии-поселения с лишением прав на 2 года и 6 месяцев. Приговор мужчина обжаловать не стал.

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