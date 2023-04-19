Приехал из Питера и устроил стрельбу. Как полицейские изымали самодельное оружие у пенсионера

У стрелка нашли небольшой склад нелегального оружия Фото: Иван ПРОХОРОВ

В конце марта в дежурную часть отдела МВД Омутнинска сообщили о стрельбе в поселке Метрострой. На место для проверки отправили полицейских.

Местные жители рассказали, что вооруженный человек прошел по улицам поселения и несколько раз выстрелил. Как выяснилось, это был 62-летний мужчина, переехавший в Омутнинский район из Санкт-Петербурга. Полицейские застали его дома.

Стрелял он из гладкоствольного охотничьего ружья. Правда, разрешения на это оружие у мужчины не нашлось. К тому же стрелок утверждал, что предметов, оборот которых ограничен в России, у него нет. Однако при осмотре дома сотрудники уголовного розыска нашли обрез охотничьего ружья, самодельную нарезную винтовку и порох. Все оружие и взрывчатое вещество изъяли и отправили на экспертизу.

Как сообщили в УМВД России по Кировской области, возбуждены уголовные дела по ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия) и 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ). Расследование продолжается.

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