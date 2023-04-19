В Лузе у жильцов двух домов из крана течет синяя вода с фруктовым запахом

Возможными причинами могут быть медные трубы и неправильно подключенные стиральные машины. Фото: ОНФ Кировской области

Как рассказали в ОНФ по Кировской области, проблемы возникли 17 апреля. Тогда у жителей дома №114 по Ленина из кранов полилась синяя вода с ярко выраженным фруктовым ароматом. Потом та же напасть настигла жильцов дома №110.

Все они обратились в УК, однако там сообщили, что никаких аварий не происходило, и они не знают, отчего вода вдруг обрела цвет и запах. Никто также не смог ответить, можно ли в ней мыться.

Как сообщают активисты, такие случаи ранее по стране уже происходили. В числе причин были медные трубы и неправильно подключенные стиральные машины. Однако это точно не уранин - краситель, добавляемый в водопроводную воду для поиска утечек, зеленого цвета.

Всем пострадавшим советуют обратиться в Роспотребнадзор как можно скорее. Общественники помогут с этим жителям Лузы.

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