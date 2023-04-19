В Кировской области построят пять площадок ГТО за 14 миллионов рублей

Площадки обустроят в пяти районах области. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области появятся пять площадок ГТО. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, спортивные объекты появятся в следующих населенных пунктах:

- поселок Кстинино Кирово-Чепецкого района;

- поселок Юбилейный Котельнического района;

- Арыкское сельское поселение Малмыжского района;

- деревня Стулово Слободского района;

- село Буйское Уржумского района.

Как рассказали в правительстве, на площадках обустроят турники, брусья, секторы для прыжков в длину, для пресса и наклонов, другие тренажеры и оборудование. Открытие планируется до 1 августа. Стоит отметить, что на эти цели потратят 14 миллионов рублей, которые выделят из федерального бюджета.

Помимо обустройства новых площадок, в регионе проинспектируют все уже действующие. Их приведут в порядок и устранят все недостатки.

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