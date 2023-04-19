Официального обсуждения этого вопроса пока не было. Людям остается только ждать. ФОТО: https://chepetsk.ru

В Кирово-Чепецке могут закрыть детский сад. Этой новостью поделились на портале chepetsk.ru.

Дошкольное учреждение находится в исторической части города на улице Калинина. Садик небольшой (в нем всего четыре группы), но очень важный для жителей районов Белезино и центрального рынка, у которых просто нет альтернативных вариантов детсадов.

Закрыть образовательное дошкольное учреждение № 24 хотят из-за низкой рождаемости и уменьшения численности населения. Очередей в детские садики в Кирово-Чепецке уже давно нет, и, глядя на статистику, местные власти не видят предпосылок, чтобы они появились.

Официального обсуждения этого вопроса пока не было. Людям остается только ждать.

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