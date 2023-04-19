За жгущими траву и мусор кировчанами следят с помощью дрона

Спасатели активно используют квадрокоптер для выявления нарушений пожарной безопасности. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

Как рассказали в областном ГУ МЧС, с наступлением весенне-летнего периода с жителями населенных пунктов и садоводств активно ведется профилактическая работа. Территории проверяют на предмет поджога сухой травы и мусора, инспекторы пресекают нарушения, а виновных привлекают к ответственности.

В этой работе спасателям помогает квадрокоптер. С помощью дрона можно легко выявить, кто и где сжигает сухую траву и мусор. Делается это ради профилактики крупных пожаров, а не с целью пошпионить: с наступлением сухой и ветреной погоды, как сейчас, возрастает вероятность крупных пожаров от бесконтрольного сжигания мелких отходов.

Кировчан просят ответственно отнестись к соблюдению правил безопасности. Отметим, что за нарушение положен штраф в размере пяти тысяч рублей. Если же огонь перекинется на здания и сооружения, административная ответственность может смениться на уголовную.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.