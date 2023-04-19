В центре Кирова водитель сбил школьника и уехал

Мальчик шел по переходу без светофоров. Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Вчера, 18 апреля, в Кирове школьник пострадал в ДТП. Авария случилась около 10.30 часов у дома на проспекте Строителей, 7.

По предварительным данным, неустановленный водитель сбил 9-летнего мальчика, который шел через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьник получил травмы, а водитель скрылся с места ЧП.

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Кировской области уже разыскивают этого водителя.

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