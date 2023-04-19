В Кировской области построят семь зарядных станций для электрокаров

Станции установят в Кирове и районах области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировская область получит федеральные средства на строительство семи зарядных станций для электромобилей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Субсидию направят в 2024 году. Электрозаправки построят на территории действующих АЗС. Три расположатся в Кирове, еще четыре - в районах области: Афанасьевском (деревня Ичетовкины), Фаленском (Фаленки), Шабалинском (деревня Немченята), Малмыжском (село Калинино).

Отметим, что на сегодняшний день в Кирове уже работают четыре зарядных станции для электромобилей. По данным областной Госавтоинспекции, всего в нашем регионе зарегистрировано 449 электрокаров, а также 346 автомобилей с гибридной силовой установкой.

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