19 апреля жители Коминтерна и Ленинского района останутся без воды

Для живущих в зоне отключений кировчан организуют подвоз воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

19 апреля десятки кировчан останутся без воды. О плановых отключениях сообщает МУП «Водоканал».

Параметры подачи воды изменят по следующим адресам:

Коминтерн, деревня Большая Субботиха, с 09.00 до 16.00

- Луговая, 1-21;

- Пяткинская, 16-18. Ленинский район

С 09.00 до 19.00

- Маршала Конева, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7.

С 09.00 до 16.00

- Новая, 32, 33, 34, 36, 38, 37;

- 3-й Линейный переулок, 3, 4, 5, 7;

- Чайкиной, 25;

- Тюленина, 32.

Место подвоза воды можно узнать по этой ссылке.

МУП «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.

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