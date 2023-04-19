19 апреля жители Коминтерна и Ленинского района останутся без воды

Для живущих в зоне отключений кировчан организуют подвоз воды.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
19 апреля десятки кировчан останутся без воды. О плановых отключениях сообщает МУП «Водоканал».
Параметры подачи воды изменят по следующим адресам:
Коминтерн, деревня Большая Субботиха, с 09.00 до 16.00
- Луговая, 1-21;
- Пяткинская, 16-18. Ленинский район
С 09.00 до 19.00
- Маршала Конева, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7.
С 09.00 до 16.00
- Новая, 32, 33, 34, 36, 38, 37;
- 3-й Линейный переулок, 3, 4, 5, 7;
- Чайкиной, 25;
- Тюленина, 32.
Место подвоза воды можно узнать по этой ссылке.
МУП «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.
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