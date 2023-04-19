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НовостиОбщество19 апреля 2023 7:52

В Кирове произошел пожар на строящемся катке

Огонь вспыхнул в электрощите из-за короткого замыкания
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Спасатели за 15 минут ликвидировали возгорание.

Спасатели за 15 минут ликвидировали возгорание.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове произошел пожар на строящемся катке на Октябрьском проспекте. Подробности «Комсомолке» рассказали в областном ГУ МЧС.

Инцидент произошел 16 апреля. Сообщение о возгорании поступило в 09.31. На место происшествия направились два пожарных расчета. За 15 минут специалистам удалось потушить пламя.

В результате происшествия никто не пострадал. В самом здании обгорели электрощиты - в одном из них и вспыхнул огонь. По предварительным данным, это могло случиться из-за короткого замыкания. Сейчас устанавливается сумма причиненного ущерба.

Отметим, что крытый каток строится по заказу спортшколы «Родина». Стоимость работ - около ста миллиона рублей.

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