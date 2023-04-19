Спортсменки из Кирова стали призерами Всероссийского первенства

Дарья Гаврина (слева) и Виктория Казакова (справа) завоевали серебряные медали. ФОТО: министерство спорта и туризма Кировской области

Кировчанки стали серебряными призерами на Всероссийских соревнованиях по боксу. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта и туризма.

В городе Королев прошло первенство по боксу среди девушек от 15 до 16 и от 13 до 14 лет. За чемпионство боролись 424 спортсменки из 70 регионов страны. Две кировчанки из МБУ СШОР № 4 завоевали вторые места. Их имена:

- Дарья Гаврина в весе 46 килограмм;

- Виктория Казакова в весе 52 килограмм.

Ранее мы рассказывали, что в Кирове пройдет областное первенство по художественной гимнастике.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники