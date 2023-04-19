В Кирове отключат светофор на перекрестке Красноармейской и Ленина

Отключения займут всего пару часов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове на несколько часов отключат светофор на перекрестке улиц Красноармейской и Ленина. Об этом сообщает администрация города.

Отключения пройдут сегодня, 19 апреля, и займут всего пару часов - с 13.30 до 15.30. Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, это связано с необходимостью проведения ремонтных работ. Водителям временно следует руководствоваться знаками приоритета.

Напомним, ранее мы также сообщали, что 19 апреля жители деревень Сватково и Русское временно останутся без электричества. Подробности можно узнать здесь.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.