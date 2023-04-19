В Кировской области житель села вытащил из кошелька у пенсионерки 13 тысяч рублей

По словам подозреваемого, украденное он потратил на собственные нужды. Фото: Даниил ОПАРИН

Молодой человек украл деньги у своей односельчанки. Подробностями дела поделились в УМВД России по Кировской области.

В отделение полиции обратилась 71-летняя жительница села Бахта. Женщина заявила, что у нее из дома пропали 13 тысяч рублей. Пенсионерка пояснила, что деньги лежали в портмоне, а накануне у нее дома были гости. Полицейские опросили всех соседей и гостей потерпевшей. Подозреваемым стал ранее судимый 26-летний житель села Бахта. По его словам, украденное он потратил на собственные нужды.

На молодого человека завели уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Полицейские продолжают расследование.

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