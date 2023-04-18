Объявлена дата «Ночи музеев»-2023 в Кирове

Киров присоединится ко всероссийской культурной акции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Определена дата акции «Ночь музеев» на 2023 год. Данные опубликованы в телеграм-канале министра культуры РФ Ольги Любимовой.

«Ночь музеев»-2023 состоится в субботу, 20 мая. Тема - «История и истории», что соответствует объявленному в России году педагога и наставника.

Акция давно пользуется успехом у кировчан: в 2022 году ее посетили 20 тысяч человек. Многие музеи, включая частные, готовят к этому событию отдельные программы мероприятий и афиши.

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