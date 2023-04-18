Депутаты предложили продать «ВятКомТорг» частнику

Убыточное ООО могут продать желающему Фото: Евгения ГУСЕВА

ООО «ВятКомТорг», занимающееся комиссионной продажей мебели и вещей, с 2020 года не дает чистой прибыли. Об этом директор ООО Юлия Колесникова рассказала на заседании профильной комиссии Кировской городской Думы.

По словам Колесниковой, с 2021 года «ВятКомТорг» в убытках. Покрыть их планируют к 2025 году за счет доходов. Сейчас это около 3,6 миллиона рублей.

Из причин убытков директор назвала невозвратный заем (5 миллионов рублей) закрытому клубу «Динамо», пандемию и снижение покупательской способности кировчан, неоднократный переезд магазинов на новые адреса. Плюсом у «ВятКомТорга» непростая история отношений с «Центральным рынком», у которого зачастую арендуются помещения. Был случай, когда ООО обещали небольшие коммунальные счета, а по факту выходило по 76 тысяч рублей в месяц. Сама аренда тоже недешевая.

После долгого обсуждения депутаты предложили продать ООО любому частному лицу. Сити-менеджер Симаков поддержал идею, сказав, что «не видит здесь какой-либо социальной направленности».

В итоге комиссия проголосовала за предложение к администрации включить ООО «ВятКомТорг» в план приватизации городского имущества.

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