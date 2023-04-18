Запах на весь Киров: в Чистых Прудах рядом с жилыми домами горит трава

Горожане пожаловались на едкий запах дыма. Фото: vk.com/kirov_blacklist

В микрорайоне Чистые пруды в Кирове загорелась трава. Об этом сообщили жители в паблике «Киров без цензуры».

Горожане пожаловались на едкий запах дыма. По словам кировчан, трава загорелась в районе парка «Молодежный» недалеко от жилых домов. В том числе, огонь перебрался и на некоторые кустарники.

Подобные сообщения отмечают по всей области. В том числе, очевидцы заметили возгорание сухой травы в Слободском районе. Жители отмечают, что волна огня идет от деревни Мочагино.

Как сообщили в ГУ МЧС по Кировской области, за прошедшие сутки в регионе подразделения пожарной охраны выезжали на тушение травы 13 раз. Общая площадь, охваченная огнем, составила 20 гектаров.

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