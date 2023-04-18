В Кирове едва не произошел крупный пожар из-за загоревшегося мусорного контейнера

Из-за горящего контейнера мог вспыхнуть крупный пожар. Фото: t.me/ecominister43

Кировчан просят не проверять пластиковые мусорные контейнеры на устойчивость к пожарам. Соответствующий пост опубликовала в своем телеграм-канале министр охраны окружающей среды по региону Алла Албегова.

По ее словам, 16 апреля у дома №215а по улице Павла Корчагина загорелся мусорный бак. Свидетелем тому стал один из сотрудников Минприроды. Пожар быстро разросся и перекинулся на растительные отходы, лежащие рядом с площадкой. При этом под угрозой оказался чей-то автомобиль, припаркованный рядом. К счастью, возгорание удалось оперативно ликвидировать благодаря быстрой реакции пожарных.

Кировчанам напоминают: выбрасывать в контейнеры горящие, раскаленные или тлеющие отходы, в том числе не потушенные сигаретные окурки, строго запрещено.

- Контейнерный парк - это, по сути, наше с вами имущество. Баки для складирования мусора приобретаются за счет тарифа, а это значит - за счет наших с вами платежей за услугу по обращению с ТКО, - написала министр.

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