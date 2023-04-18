Печенкина согласовали на пост первого замглавы администрации Кирова

Печенкин много лет работает в структурах мэрии Кирова. Фото: Кировская городская Дума

Сегодня, 18 апреля, депутаты Кировской городской Думы согласовали нового первого заместителя главы администрации города. Им стал Дмитрий Печенкин.

- Дмитрий Александрович окончил ВятГГУ по специальности «Государственное и муниципальное управление», прошел профпереподготовку по направлению «юриспруденция» в РАНХиГС, - рассказал о Печенкине глава администрации Вячеслав Симаков. - С 2007 года замещал должности муниципальной службы, с апреля 2021 года - начальник департамента городского хозяйства. Трудовая деятельность связана со сферой благоустройства.

Печенкину предстоит курировать вопросы благоустройства, ЖКХ, дорожной деятельности, профилактики правонарушений, деятельности дружин и готовности объектов гражданской обороны и многие другие

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