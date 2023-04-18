19 апреля жители деревень Русское и Сватково временно останутся без электричества

Отключения связаны с работами на объекте. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В двух населенных пунктах Кирова временно отключат электричество. Информацию сообщает администрация города.

Подачу ресурса ограничат в деревни Русское и Сватково 19 апреля с 09.00 до 10.00 и с 15.00 до 16.00. Как уточняет Нововятский РЭС, отключения по продолжительности будут минимальными - около 10 минут. Это необходимо для проведения работ на объекте электросетевого хозяйства.

Жителям указанных населенных пунктов следует быть готовыми к ограничениям.

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