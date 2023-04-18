Кировчане в соцсетях переругались из-за собаки, сбитой насмерть на глазах ребенка

По словам очевидцев, собаку сбил водитель «Газели».
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Пост, собравший множество противоречивых откликов, появился в паблике «Злой Кировчанин».
- Водитель тентованой «Газели», который 17 апреля 2023 примерно в 09.00 отъезжал от магазина на Добролюбова, сбил маленькую собачку и уехал, знай что она умерла на глазах 10-летнего хозяина. Собака была на поводке, но вырвалась, - написал автор поста. Он также добавил, что он не родитель мальчика и не владелец животного - просто оказался рядом в момент инцидента и «увидел ужас в глазах ребенка».
В комментариях мнения горожан разделились. Одни ругают водителя, взывая к его совести, вторые считают, что маленькую собаку заметить очень трудно.
- Какой стресс для ребенка. Мир сошел с ума.
- Если собаку сбил, то человека собьет - примета такая.
- Водитель собаку, просто-напросто не видел. Не надо перекладывать свою ответственность на других.
- Единственная вина водителя, это то, что он уехал. Заметить такую собаку на газели невозможно.
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