20 марта с 9.00 до 11.00 жители города могут позвонить по номеру телефона 54-64-34 и сообщить о жестоком обращения с детьми. Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 марта пройдет специальная горячая линия от управления опеки и попечительства администрации Кирова. Об этом рассказали в пресс-службе города.

В рамках мероприятия кировчан призывают сообщать о фактах жестокого обращения с детьми и неблагополучных семьях. Заявления граждан будет принимать начальник отдела по защите прав несовершеннолетних Оксана Михалицына.

Жители города могут позвонить по номеру телефона 54-64-34 и сообщить о несоответствующих условиях содержания, угрозе жизни ребенка или неблагополучных родителях. Оксана Валерьевна будет отвечать на звонки с 9.00 до 11.00.

Добавим, что в Кирове всегда действуют телефоны экстренных служб:

- 8-800-200-19-10 - горячая линия «Ребенок в опасности»;

- 589-777 - телефон доверия УМВД;

- 02 (с мобильного телефона 102) - полиция.

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