«Привет, бобер»: в Слободском районе автомобилисты пропустили бобра, выбежавшего на дорогу

Автомобилисты позволили бобру добраться до пункта назначения. Фото: скрин с видео «Место происшествия»

В Слободском районе водители заметили переходящего дорогу бобра. Видео появилось в паблике «Место происшествия».

Автомобилисты уступили дорогу бобру, который решил перейти проезжую часть в неположенном месте. По словам автора кадров, целеустремленный зверек благополучно добрался до противоположной стороны.

- Теперь на этом участке дороги необходимо установить знак «Осторожно, бобры», - комментирует паблик.

Кировчане не отстают - шутят, что теперь стоит ждать разрушения дороги и затопления. Впрочем, в Кировской области бобров традиционно в чем-то обвиняют: то в подтоплении улицы Луганской, то в нарушении режима самоизоляции в разгар коронавирусной пандемии.

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