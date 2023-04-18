«Бессмертный полк» в Кирове 9 мая 2023 года пройдет в онлайн-формате

Кировчане смогут принять участие в интернет-акции
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Кирове 9 мая 2023 года акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Традиционное очное шествие в День Победы отменили.
Отметим, что кировчане смогут принять участие в интернет-акции. Так, горожанам предлагают сохранить память о героях в виртуальном архиве. Для на этого на сайт городской администрации можно загрузить фото ветерана, а также рассказать о нем историю.
Сейчас в архиве уже содержится информация по 1200 участникам войны. Для удобства посетители могут воспользоваться функцией поиска ветеранов по фамилии.
Кроме того, все желающие могут присоединиться к проекту «Лица Победы». Жителям Кировской области предоставить отправить фотографии фронтовиков для Музея Победы в Москве.
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