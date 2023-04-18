Опубликован апрельский топ прибыльных кировских профессий

Лучшие зарплатные предложения начинаются с 55 тысяч рублей в месяц Фото: Анастасия Осипова

Самым высокооплачиваемым предложением апреля 2023 года в Кирове стала должность руководителя торгового отдела: этому сотруднику готовы платить не менее 79 700 рублей в месяц. Плюс компенсация за питание и полис допмедстрахования. Компания занимается продажей стройматериалов, товаров для отделки дома и дачи. Такие данные приводят аналитики сервиса SuperJob.

На втором месте маркетолог в мультиформатном кафе (от 70 тысяч рублей плюс бесплатное питание). Водителю категории Е готовы платить до 100 тысяч рублей, однако нижняя планка - 60 тысяч. Пятерку топа замыкают вакансии директора страхового агентства известной сети (от 60 тысяч рублей) и сварщика (55 - 60 тысяч рублей).

Ранее эксперты подсчитали, что для счастья кировчанам нужно по 172 тысячи рублей в месяц. На фоне жителей других регионов у нас еще достаточно скромные аппетиты.

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