Кировчане могут выбрать самые интересные экскурсионные маршруты

Кировчане могут проголосовать за любимый экскурсионный маршрут и любимое место в городе. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

На выбор предложены 10 маршрутов. Проголосовать можно только за три из них:

- «Купеческая Вятка»;

- «Литературная Вятка»;

- «Романтическая Вятка»;

- «Православная Вятка»;

- «Зеленая Вятка»;

- «Архитектура Вятки»;

- «Вкусная Вятка»;

- «Культура и искусство Вятки»;

- «Вятка-Киров: город героев»;

- «Киров- город трудовой доблести».

Все желающие могут проголосовать за любимый маршрут здесь. Кроме того, можно указать свое любимое место в Кирове, которое можно предложить посетить друзьям и гостям города.

Опрос продлится до 1 мая 2023 года. По его итогам сформируют список наиболее популярных экскурсионных маршрутов по областному центру и 10 любимых мест кировчан в рамках программы, посвященной Дню города.

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Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

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