Кировчане могут выбрать самые интересные экскурсионные маршруты

Кировчане могут проголосовать за любимый экскурсионный маршрут и любимое место в городе.
Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА
На выбор предложены 10 маршрутов. Проголосовать можно только за три из них:
- «Купеческая Вятка»;
- «Литературная Вятка»;
- «Романтическая Вятка»;
- «Православная Вятка»;
- «Зеленая Вятка»;
- «Архитектура Вятки»;
- «Вкусная Вятка»;
- «Культура и искусство Вятки»;
- «Вятка-Киров: город героев»;
- «Киров- город трудовой доблести».
Все желающие могут проголосовать за любимый маршрут здесь. Кроме того, можно указать свое любимое место в Кирове, которое можно предложить посетить друзьям и гостям города.
Опрос продлится до 1 мая 2023 года. По его итогам сформируют список наиболее популярных экскурсионных маршрутов по областному центру и 10 любимых мест кировчан в рамках программы, посвященной Дню города.
Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:
Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).
Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru
Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.