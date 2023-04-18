Кировчане начинают охотиться на птиц

Добыть можно будет селезней, гусей, вальдшнепов, тетеревов и глухарей Фото: Иван ПРОХОРОВ

15 апреля начата охота на селезней с подсадной уткой. По всей Кировской области добывать дичь можно будет до 15 мая.

Однако сроки охоты на других птиц различаются по районам, - напоминают в министерстве охраны окружающей среды Кировской области.

В южной зоне (в Вятскополянском, Кикнурском, Кильмезском, Лебяжском, Малмыжском, Немском, Пижанском, Санчурском, Советском, Тужинском, Уржумском и Яранском районах и округах) на селезней и гусей можно охотиться с 19 по 28 апреля, а на глухаря, тетерева и вальдшнепа - с 24 апреля по 3 мая.

В северной зоне (в Арбажском, Афанасьевском, Белохолуницком, Богородском, Верхнекамском, Верхошижемском, Даровском, Зуевском, Кирово-Чепецком, Котельничском, Куменском, Лузском, Мурашинском, Нагорском, Нолинском, Омутнинском, Опаринском, Оричевском, Орловском, Подосиновском, Свечинском, Слободском, Сунском, Унинском, Фаленском, Шабалинском, Юрьянском районах и округах, а также в городе Кирове) разрешено добывать селезней и гусей с 26 апреля по 5 мая, а глухаря, тетерева, вальдшнепа - с 1 по 10 мая.

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