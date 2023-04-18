В Кировской области отремонтируют четыре моста, находящихся в предаварийном состоянии

Всего в текущем году отремонтируют 14 мостов. Фото: kirovreg.ru
Как сообщили в пресс-службе областного правительства, работы пройдут на следующих объектах:
- через реку Плоская в Кирове (13 погонных метров);
- через реку Якимица в Орловском районе (18,4 погонных метра);
- через реку Пушма в Подосиновском районе (90,9 погонных метра);
- через реку Мокша в Малмыжском районе (45,3 погонных метра).
Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчик должен закончить их до 30 октября 2023 года.
В правительстве также напомнили, что всего в текущем году по нацпроекту отремонтируют 14 мостов. На некоторых из них работы уже начались.
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