В Кировской области отремонтируют четыре моста, находящихся в предаварийном состоянии

Всего в текущем году отремонтируют 14 мостов. Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, работы пройдут на следующих объектах:

- через реку Плоская в Кирове (13 погонных метров);

- через реку Якимица в Орловском районе (18,4 погонных метра);

- через реку Пушма в Подосиновском районе (90,9 погонных метра);

- через реку Мокша в Малмыжском районе (45,3 погонных метра).

Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчик должен закончить их до 30 октября 2023 года.

В правительстве также напомнили, что всего в текущем году по нацпроекту отремонтируют 14 мостов. На некоторых из них работы уже начались.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.