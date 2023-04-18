Киров посетит единственный в мире песочный театр

Московский «Театр на песке» был создан в 2019 году. Фото: vk.com/kirovreg43

Кировчане смогут посетить выступление единственного в мире театра на песке. Об этом сообщает областное правительство.

Артисты выступят на сцене «Театра на Спасской» 4 и 5 мая. Кировчанам они представят два спектакля: «Царевну-лягушку» (0+) и «Помню» (12+), поставленный по воспоминаниям детей, переживших Великую Отечественную войну.

- Московский «Театр на песке», первый песочный театр в мире, был создан в 2019 году. Каждый спектакль этого театра - сплав музыкальной импровизации и радиотеатра с песочной стихией под руководством Екатерины Шеффер, лауреата многочисленных международных конкурсов песочной анимации, - отметили в пресс-службе правительства региона.

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