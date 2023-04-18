В Кирове на 42 улицах появится дорожная разметка

Работы начнутся при благоприятной погоде. Фото: киров.рф

В Кирове в ближайшее время начнут наносить разметку на дороги. Об этом сообщает горадминистрация.

Муниципальный контракт заключили с ООО «Спецстрой». Подрядчик с апреля по июнь нанесет разметку на 42 улицах, в первую очередь - магистральных и центральных. Предварительная разметка уже появилась на 14 участках, она станет ориентиром в дальнейшей работе.

- В первую очередь подрядчик расчертит линии на улицах Карла Маркса, Комсомольской, Дерендяева, Карла Либкнехта, Урицкого, Казанской, Азина, Милицейской. Приемка работ будет вестись сразу после нанесения разметки на каждом участке, - сообщает отдел транспорта департамента городского хозяйства.

Осевые и стоп-линии, а также «зебру» будут наносить краской и пластиком. Работы начнутся в благоприятную и сухую погоду: температура ночью должна быть не ниже +7 градусов.

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