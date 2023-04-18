В Слободском районе мужчина и женщина погибли в пожаре

Пожар произошел в деревне Совье. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Слободском районе в пожаре погибли два человека. Подробности рассказали в Следственном комитете Кировской области.

Трагедия произошла 17 апреля в селе Совье. Огонь вспыхнул в одном из жилых домов. На месте происшествия обнаружили тела двух человек - 50-летних мужчины и женщины. По предварительным данным, они могли погибнуть из-за неисправности отопительной печи.

По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

- В очередной раз следственное управление СК России по Кировской области призывает граждан уделять больше внимания пожарной безопасности, - добавили в пресс-службе ведомства.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.

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