18 апреля сотни кировчан останутся без воды

Водоснабжение пропадет в 19 домах.
Фото: Дмитрий СМИРНОВ
Во вторник, 18 апреля, в некоторых районах Кирова отключат воду. В МУП «Водоканале» сказали, что такие меры связаны с ремонтом на сетях. Параметры подачи изменятся на этих участках:
Ленинский район, с 10.00 до 19.00:
- улица Левитана в доме 12.
Ленинский район, с 10.00 до 19.00:
- улица Романа Ердякова в домах 14, 16, 18, 20, 22.
Микрорайон Лянгасово, с 10.00 до 19.00:
- улица Октябрьская в домах 2, 4, 6, 15, 17;
- улица Южная в домах 1, 2, 3, 4, 5;
- улица Комсомольская в домах 2в, 11а, 26.
Места подвоза воды можно узнать на официальном портале «Водоканала».
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