18 апреля сотни кировчан останутся без воды

Водоснабжение пропадет в 19 домах. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Во вторник, 18 апреля, в некоторых районах Кирова отключат воду. В МУП «Водоканале» сказали, что такие меры связаны с ремонтом на сетях. Параметры подачи изменятся на этих участках:

Ленинский район, с 10.00 до 19.00:

- улица Левитана в доме 12.

Ленинский район, с 10.00 до 19.00:

- улица Романа Ердякова в домах 14, 16, 18, 20, 22.

Микрорайон Лянгасово, с 10.00 до 19.00:

- улица Октябрьская в домах 2, 4, 6, 15, 17;

- улица Южная в домах 1, 2, 3, 4, 5;

- улица Комсомольская в домах 2в, 11а, 26.

Места подвоза воды можно узнать на официальном портале «Водоканала».

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